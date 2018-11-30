В Совете Федерации обсудили загрязнение атмосферы в крупных промышленных центрах

В Совете Федерации обсудили проблему загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. В частности поручение снизить в городах с очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы дал президент РФ в майском указе. Во исполнение этого поручения разработан нацпроект "Экология", паспорт которого утвержден в сентябре текущего года. Количество вредных веществ в воздухе в случае успешного результата реализации проекта должно составит свыше 20%. На заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию регионы рассказали, как собираются достигать этих целей. Подробности - в материале Накануне.RU.

В Минприроды заявили, что в целом по стране объемы поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух с выбросами за последние 5 лет стабилизировались и имеют значительную тенденцию к снижению. Так, согласно данным, которые озвучила замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды ведомства Виктория Венчикова, суммарный объем выбросов снизился на 0,5%. "Выбросы от транспорта увеличились на 5%, а выбросы от промышленных источников снизились на 6%", - привела пример чиновница.

Тем не менее в министерстве отмечают, что в ряде крупных промышленных агломераций сохраняется напряженная экологическая обстановка. Сегодня около 17% городского населения населения проживает в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения окружающего воздуха. Улучшить экологическую обстановку Минприроды собирается путем реализации федерального проекта "Чистый воздух", включающий все комплексные планы.

"Пилотными" территориями проекта стали 12 городов - Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

К примеру, в Чите, как рассказал замначальника управления госэконадзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора Алексей Холодов, фиксируется очень высокий уровень загрязнения, за счет высоких концентраций превышение бензопропилена составляет 49,7 ПДК.

"Федеральный проект ставит задачу к 2024 году стоит задача снизить совокупный объем вредных веществ в атмосферный воздух более чем на 20% по отношению к 2017 году", - отметил он.

В настоящий момент в Чите составляет очень высокий уровень загрязнения за счет высоких концентраций бензопропилена - 49,7 ПДК.

При этом ответственные ведомства видят риски при реализации целей. Так, по словам Холодова, снижение валового объема выбросов не равняется снижению уровня загрязнения. "В основном регионами предлагается снижение именно валового объема выбросов с соответствующей инфраструктуры промышленных предприятий", - отметил он. В этой связи он призвал проработать мероприятия с учетом конкретных токсичных веществ, которые оказывают наибольший дискомфорт для жителей конкретной территории.

"Кроме того, в ряде регионов юрлица не готовы внедрять экологические мероприятия за счет собственных средств и уповают на выделение федерального финансирования. Но алгоритмов доведения денег до юридических лиц не существует", - добавил Холодов.

Власти Забайкалья на это замечание попросили проработать вопрос о создании экономических фондов. "Это бы нам помогло снизить финансовые риски при реализации нацпроекта", - заявила замминистра природных ресурсов Забайкальского края Елена Филиппова.

В Совете Федерации такое предложение встретили с прохладой."Создавать опять фонд. Мы при рекультивации карьеров, при выделении лицензий предлагаем создать фонд. Ликвидация аварий - опять фонд, фонд, фонд", - отреагировал член комитета СФ Геннадий Орденов. В резолюции по итогам заседания упоминается, что возможность создания экологических фондов, формируемых за счет экологических платежей, в ближайшее время может быть устранена.

Сразу два города Челябинской области вошли в проект "Чистый воздух" - Челябинск и Магнитогорск. Как рассказала первый замминистра экологии региона Яна Куприкова, соответствующие комплексные планы мероприятий в них сформированы и предполагают снижение выбросов до 24% и 27% соответственно.

В комплексный план мероприятий вошли в том числе реконструкция улично-дорожной сети, перевод транспорта на газомоторное топливо, обновления парка контактной сети и электротранспорта, отметила она.

По итогам реализации проекта в Челябинской области будет приближен к цифре 20 рекомендованных постов мониторинга, добавила представитель областного правительства.

Также регион является территорией для проведения с 2020 по 2025 гг. эксперимента по внедрению системы квотирования выбросов. "Сейчас идет сложная процедура согласования в правительстве, считаем, крайне необходим законопроект, потому что снижение должно проводиться с учетом сводных расчетов. Челябинская область готова к эксперименту по квотированию", - сказала Куприкова на заседании.

Эти и другие аспекты нашли отражение в итоговой резолюции, где участники заседания дали ряд рекомендаций правительству, Минприроды, Росприроднадзору и органам исполнительной власти субъектов РФ.