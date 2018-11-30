В Тюменской области с начала года дали в полтора раз больше ипотечных кредитов, чем годом ранее

В Тюмени откроется "Галерея застройщиков Тюмени". Площадка объединит застройщиков для поиска покупателям квартир в новостройках максимально удобно и безопасно. В нее вошли не только строительные организации, но и банки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Все застройщики предлагают как готовое жилье, так и участие в долевом строительстве. Каждая из компаний открыла специальный счет в банках, обеспечивающий защиту дольщиков и снижение рисков для них при участии в строительстве. "Галерея" – еще один инструмент для реализации жилищной политики на территории Тюменской области, обеспечивающий качественную и достоверную информацию по предложениям на рынке новостроек. Она гарантирует безопасность покупки.

В регионе в 2012 – 17 гг. введено 9 млн 822 тыс.кв. м жилья, в этом году готово будет 1 млн 250 тыс. кв. м. С начала на продажу выставлены 59 тыс. 984 квартиры, из них куплены 30 тыс. 162. В жилищном строительстве по состоянию на 1 ноября участвует 86 застройщиков. В стадии строительства находится 219 домов общей площадью 2 млн 595 тыс. "квадратов", из них в долевом строительстве – 164 дома площадью 2 млн кв. м.

Ежегодно заключается более 10,5 тыс. договоров долевого участия на общую сумму в 32 млрд руб. За январь-сентябрь предоставлено 15 тыс. 940 кредитов по ставке 9,7% годовых, это в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.