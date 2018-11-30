30 Ноября 2018
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В профильном комитете Совета Федерации 3 декабря обсудят "керченский инцидент"

Комитет Совета Федерации по международным делам обсудит на заседании 3 декабря "керченский инцидент", сообщили Накануне.RU в пресс-службе комитета.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в минувшие выходные три корабля ВМС Украины пересекли морскую границу России. Для задержания судов было применено оружие. Экипажи кораблей арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы. Инцидент стал поводом для усиления давления на Россию. Глава США отказался от запланированной встречи с президентом Владимиром Путиным на полях G20.

Вопрос "О ситуации в районе Керченского пролива и международно-правовых аспектах украинской вооруженной провокации 25 ноября 2018 года" будет рассматриваться вторым в повестке заседания.

Тему обсудят совместно с представителями МВД и ФСБ.

Отметим, ранее Сенат США принял резолюцию по "керченскому инциденту" - сенаторы единогласно решили требовать от Москвы освобождения украинских моряков и возврата кораблей. 

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В профильном комитете Совета Федерации 3 декабря обсудят "керченский инцидент"

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Теги: Керченский пролив, украина, россия, совет федерации, комитет по международным делам



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