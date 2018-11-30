Вашингтон осудил действия России при "керченском инциденте", а Лондон требует новых санкций

Сенат США принял резолюцию по "керченскому инциденту" - сенаторы единогласно решили требовать от Москвы освобождения украинских моряков и возврата кораблей. С аналогичным требованием выступила премьер Великобритании Тереза Мэй. Хотя ранее между ней и главой США Дональдом Трампом случались разногласия, теперь глава правительства продемонстрировала солидарность, пригрозив России новыми санкциями.

Сенат назвал действия российских вооруженных сил провокационными и призвал к возвращению задержанных кораблей Украине. Известно, что резолюцию составляли порядка 50 сенаторов из 100, заседающих в Сенате. Документ носит декларативный характер и не является обязательным к исполнению.

Мэй высказалась не менее резко - прибыв на саммит G20, глава британского правительства заявила, что Лондон и ранее требовал санкций в отношении России "из-за ее поведения", и теперь продолжит настаивать на усилении давления. Она также подчеркнула, что Россия, по ее мнению, должна вернуть корабли и моряков Украине.

Напомним, в минувшие выходные три корабля ВМС Украины пересекли морскую границу России. Для задержания судов было применено оружие. Экипажи кораблей арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы. Инцидент стал поводом для усиления давления на Россию. Глава США отказался от запланированной встречи с президентом Владимиром Путиным на полях G20. Кроме того, президент Украины, пользуясь случаем, ввел в стране военное положение, что, возможно, позволит ему передвинуть президентские выборы на неопределенный срок.