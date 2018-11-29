Новые сопредседатели ОНФ оказались аффилированы с Кириенко и Чемезовым

С трех до пяти увеличилось количество сопредседателей Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

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Как стало известно Накануне.RU, сопредседателями стали глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

Что касается прежних сопредседаталей, то Ольга Тимофеева свой пост не сохранила, Александр Бречалов возглавил Удмуртию, а Станислав Говорухин скончался.

"Новый баланс сил в ОНФ. Сопредседатели аффилированы с Кириенко (большинство) и Чемезовым", - отмечает Telegram-канал Politburo 2.0.