Уралвагонзавод продвинул первый русский паровоз в Беларусь

Уралвагонзавод (входит в Ростех) передаст Брестскому отделению Белорусской железной дороги (БЖД) чертежи внешнего вида первого российского паровоза. В дальнейшем паровоз украсит экспозицию музея железнодорожной техники Брестского отделения БЖД.

Как сообщали Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, с просьбой о помощи в воссоздании объекта нижнетагильских умельцев отца и сына Черепановых к генеральному директору корпорации УВЗ Александру Потапову обратилось руководство локомотивного депо Бреста. В письме говорилось, что информации о чертежах и детальных данных паровоза ХIХ века найти не удалось. Однако позже выяснилось, что нижнетагильское предприятие ранее изготовило несколько полноразмерных макетов пароходного дилижанса, как в то время называли паровоз.

На Уралвагонзаводе действительно в разные годы было сделано несколько макетов паровоза Черепановых. Как рассказали на предприятии, историческая документация до наших дней не сохранилась, поэтому конструкторам пришлось создавать паровоз с нуля. Над чертежами внешнего вида раритета трудились работники конструкторского бюро механизации и автоматизации производства. В макетах специалисты использовали те же металлы и дерево, что и в оригинале.

Макеты в натуральную величину находятся в Музее истории техники Дома Черепановых и Музее бронетанковой техники УВЗ. Еще одну копию паровоза передали в дар Нижнему Тагилу, в данный момент она находится у входа в одну из гостиниц города.

"Нам очень приятно, что первый российский паровоз, более чем через 150 лет воссозданный в Нижнем Тагиле, будет стоять и в белорусском Бресте", - сказал заместитель главного инженера Уралвагонзавода Евгений Бедрик.