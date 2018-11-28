"Государство вам не должно, а мэрия не отвечает за человечество". В Екатеринбурге приговорили к сносу очередной ДК

В Екатеринбурге, где департамент молодежной политики до сих пор возглавляет Ольга Глацких, заявившая, что "государство не просило рожать детей", под угрозой сноса оказался еще один дом культуры. Вслед за ДК "Химмаш", воспитанники КДЦ "Исток" остались на улице. Помещение уже больше полугода закрыто из-за экспертизы БТИ, которая посчитала здание опасным. Сегодня постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике гордумы вместе с начальником управления культуры мэрии Татьяной Ярошевской осмотрели КДЦ. Власти дали понять, что здание нужно снести, а несогласным депутатам попеняли на "фразы о ГУЛАГе", передаёт корреспондент Накануне.RU.

На сегодняшний день КДЦ "Исток" частично отключен от теплоснабжения и электроснабжения, а из персонала остались только вахтеры. Раньше здесь занималось семь творческих коллективов – это около 200 человек.

По данным сотрудников управления культуры, ДК получил кучу предписаний, и здание использовать "нецелесообразно". Дешевле его снести и построить новое, но есть один нюанс – у КДЦ два владельца. У муниципалитета в собственности главное здание и первый пристрой, а вот второй находится в федеральной собственности.

Сейчас решается вопрос о передачи всего помещения в собственность мэрии. После этого у управления грандиозные планы – построить многофункциональный культурный центр.

"В 1998 году мы приняли эту рухлядь, и было проведено самое первое обследование здания. С 1998 года по 2018 год мы пытаемся вести переговоры с частником, чтобы отремонтировать часть помещения. Мы стали думать, как привлечь сюда инвесторов, чтобы на следующей день тут что-то появилось. Работа очень не простая и она идёт. Мы не бездействуем. В этом помещение ни жить, ни быть невозможно – каждое слово закреплено документами", – заявила Ярошевская.

Депутата Александра Пирожкова, юриста КПРФ Руслана Камалетдинова и руководителя одного из кружков Ольгу удивил тот факт, что с 1998 года здание никак не изменилось.

"Мы предлагаем провести независимую экспертизу и узнать – подлежит ли здание сносу или нет", – заявил Камалетдинов и добавил, что на это нужны финансы из мэрии. Ярошевскую этот факт удивил.

"Тогда подобная экспертиза не будет независимой", – добавила она.

Тем временем два коллектива, занимавшихся в ДК, уже распались. Администрация обследовала весь поселок Исток и не нашла подходящих вариантов, которые смогут заметить это помещение. Есть два здания, но они, по мнению руководителя одного из кружков Ольги, неподходящие.

"Они предложили помещение школы, там занятия всего два раза в неделю по субботам – этого недостаточно, это не решение проблемы. Также они предложили конно-спортивную школу, но мы должны сами пойти и договориться с руководством о предоставлении помещения. Проблема в том, что если туда идти пешком – участок дороги без асфальта, грязь, нет освещения, бараки – туда дети одни не ходят. Предложили альтернативу КДЦ "На Варшавской", а чтобы добраться до того места, надо сделать две пересадки. Дети сами туда и обратно не доберутся", – рассказала она.

По словам начальника управления культуры мэрии Екатеринбурга, людям надо объяснить ситуацию, чтобы они "немножко потерпели и поездили, ведь так сложилась ситуация".

Сейчас строительство нового дома культуры у властей лишь в планах. В бюджет расходы на КДЦ "Исток" не заложили. Возможно, средства будут предусмотрены в бюджете на 2020 год, плюс, чтобы построить новое здание потребуется не менее двух лет.

"Мы хотим провести экспертизу и узнать, подлежит здание ремонту или сносу. Если можно его спасти, то считаю это необходимо делать", – считает руководитель одного из коллективов.

По мнению Руслана Камаледтинова необходимо решить вопрос с коллективами, чтобы они продолжали где-то заниматься. "Например, одна групп обратилась к нам, чтобы мы помогли провести шахматный турнир", - добавил он.

Депутат Александр Пирожков считает, что четыре года для строительства нового ДК – много. После этого начались бурные обсуждения по группам. Всех прервала Ярошевская.

"Я предлагаю соблюдать регламент, нужно вести конструктивный диалог, и обвинять управление культуры не надо. Хочу сказать всем и вам (обращается к Пирожкову), невероятно неравнодушному человеку, страшно любящему систему ГУЛАГ, как работает управление культуры – мы говорим каждый раз и показываем результаты. Эта ситуация для нас крайне нетипичная и неприятная. Мы решаем этот вопрос: обращаемся к депутатам, главе, но

отвечать за все человечество управление культуры не может. Это наш с вами общий труд", - ответила она.

Председатель комиссии Алексей Вихарев принял информацию к сведению.

Напомним, что 24 мая уже проходил пикет в защиту дома культуры в поселке Исток. На сегодняшний день КДЦ "Исток" частично отключен от теплоснабжения и электроснабжения, а из персонала остались только вахтеры. Жители поселка надеются, что на их проблему обратят внимание высокопоставленные чиновники, в том числе, президент РФ Владимир Путин.