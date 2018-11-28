Кейт Миддлтон начала избегать фотографов

Поклонники семьи принца Уильяма (36) и Кейт Миддлтон (36) стали замечать, что Кэтрин в последнее время прикладывает все усилия, чтобы не попасть в объектив камер. Светский хроникер из The Daily Beast's Том Сайкс пишет, что герцогиня Кембриджская теперь старается не фотографироваться даже на официальных мероприятиях. "Когда Кейт выходит из машины, она всегда выбирает ту сторону, на которой не стоят фотографы, когда она проходит мимо фотографов – ускоряет шаг, закрывает лицо волосами, смотрит в другую сторону", - констатирует репортер.

Для сравнения: новоиспеченная герцогиня Сассекс Меган (37) всегда использует свой актерский опыт и старается максимально эффектно выйти из машины, даже останавливается на пару секунд, когда идет мимо фотографов, хотя при британском дворе так не принято делать.

Уильям, Гарри, Меган и Кейт

И вот какая причина, по мнению многих, заставляет Кейт избегать папарацци: она не хочет "затмевать" собственного мужа, будущего наследника престола Великобритании, а в дальнейшем – короля. Уильям – не самая харизматичная персона, пусть даже он и весьма приятен в общении. Его младший брат Гарри вызывает у публики гораздо больше восторгов и умиления. Кейт является обладательницей легкого нрава, она все время искренне смеется и хорошо ладит с публикой. Вплоть до рождения третьего ребенка Кейт оставалась самой популярной персоной в британской королевской семье. Но теперь все внимание на себя перетащили Меган и Гарри, которые вскоре тоже станут родителями.

Неизвестно только, является ли такой "уход в тень" инициативой самой Кейт или супруг все-таки приревновал к популярности жены. А может и сама королева заметила, что невестка слишком уж ярко "светит"?