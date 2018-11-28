28 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Кейт Миддлтон начала избегать фотографов

Поклонники семьи принца Уильяма (36) и Кейт Миддлтон (36) стали замечать, что Кэтрин в последнее время прикладывает все усилия, чтобы не попасть в объектив камер. Светский хроникер из The Daily Beast's Том Сайкс пишет, что герцогиня Кембриджская теперь старается не фотографироваться даже на официальных мероприятиях. "Когда Кейт выходит из машины, она всегда выбирает ту сторону, на которой не стоят фотографы, когда она проходит мимо фотографов – ускоряет шаг, закрывает лицо волосами, смотрит в другую сторону", - констатирует репортер.

Для сравнения: новоиспеченная герцогиня Сассекс Меган (37) всегда использует свой актерский опыт и старается максимально эффектно выйти из машины, даже останавливается на пару секунд, когда идет мимо фотографов, хотя при британском дворе так не принято делать.

Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ† Ð£Ð¸Ð»ÑŒÑÐ¼ ÐšÐµÐ¹Ñ‚ ÐœÐ¸Ð´Ð´Ð»Ñ‚Ð¾Ð½ Ð¿Ñ€Ð¸Ð½Ñ† Ð“Ð°Ñ€Ñ€Ð¸ ÐœÐµÐ³Ð°Ð½ ÐœÐ°Ñ€ÐºÐ»|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/kensingtonroyal

Уильям, Гарри, Меган и Кейт

И вот какая причина, по мнению многих, заставляет Кейт избегать папарацци: она не хочет "затмевать" собственного мужа, будущего наследника престола Великобритании, а в дальнейшем – короля. Уильям – не самая харизматичная персона, пусть даже он и весьма приятен в общении. Его младший брат Гарри вызывает у публики гораздо больше восторгов и умиления. Кейт является обладательницей легкого нрава, она все время искренне смеется и хорошо ладит с публикой. Вплоть до рождения третьего ребенка Кейт оставалась самой популярной персоной в британской королевской семье. Но теперь все внимание на себя перетащили Меган и Гарри, которые вскоре тоже станут родителями.

Неизвестно только, является ли такой "уход в тень" инициативой самой Кейт или супруг все-таки приревновал к популярности жены. А может и сама королева заметила, что невестка слишком уж ярко "светит"?

ÐšÐ°Ñ€Ñ‚Ð¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿Ñ€Ð¾ÑÑƒ ÐºÐµÐ¹Ñ‚ Ð¼Ð¸Ð´Ð´Ð»Ñ‚Ð¾Ð½

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Кейт Миддлтон начала избегать фотографов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кейт миддлтон, принц уильям, меган маркл и принц гарри, елизавета II, британская королевская семья



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1922

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети