28 Ноября 2018
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Крупное коммунальное предприятие Югры могут признать банкротом

Тюменская энергосбытовая компания ("ТЭК") подала в арбитражный суд Югры иск о банкротстве ООО "Водоканал". Предприятие обслуживает девять поселений Советского района, передает корреспондент Накануне.RU.

"ТЭК" просит включить в реестр требований кредиторов долг "Водоканала" в размере более 6 млн руб. за электроснабжение. Суд уже выносил решение по делу о взыскании долга в пользу "ТЭК", однако "Водоканал" решение суда не исполнил.

Слушания дела о банкротстве коммунального предприятия назначены на 5 декабря.

"Водоканал" отвечает за водоснабжение Советского, Пионерского, Малиновского, Юбилейного, Таежного, Коммунистического, Алябьево, Агириша, Зеленоборска.

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Крупное коммунальное предприятие Югры могут признать банкротом

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Теги: Водоканал, Советский район



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