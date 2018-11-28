Украина призвала Европу полностью отказаться от нефти и газа из России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад отказаться от российских газа и нефти после задержания украинских кораблей, нарушивших российскую границу. Об этом он сказал на немецкой радиостанции Deutschland Funk.

По его словам, "настало время поднять в воздух очень болезненную санкционную булаву".

"Карательные меры, которых мы ожидаем сегодня, требуют полного запрета на импорт природного газа и нефти из России", - заявил Мельник.

Он подчеркнул, что нужно заморозить и проект газопровода "Северный поток-2", чтобы не финансировать "российскую агрессию".

О том, что задержание украинских кораблей - хороший повод для отказа от "Северного потока-2", заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт. Она пообещала в ближайшее время надавить на европейцев по этому вопросу, чтобы они "делали больше" для Украины.

Как сообщало Накануне.RU, недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились вместе противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".