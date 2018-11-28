Украина призвала Европу полностью отказаться от нефти и газа из России

28 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Украина призвала Европу полностью отказаться от нефти и газа из России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад отказаться от российских газа и нефти после задержания украинских кораблей, нарушивших российскую границу. Об этом он сказал на немецкой радиостанции Deutschland Funk.
Читайте также:

По его словам, "настало время поднять в воздух очень болезненную санкционную булаву".

"Карательные меры, которых мы ожидаем сегодня, требуют полного запрета на импорт природного газа и нефти из России", - заявил Мельник.

Он подчеркнул, что нужно заморозить и проект газопровода "Северный поток-2", чтобы не финансировать "российскую агрессию".

О том, что задержание украинских кораблей - хороший повод для отказа от "Северного потока-2", заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт. Она пообещала в ближайшее время надавить на европейцев по этому вопросу, чтобы они "делали больше" для Украины.

Как сообщало Накануне.RU, недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри договорились вместе противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Украина призвала Европу полностью отказаться от нефти и газа из России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Северный поток, газопровод, нефть, газ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1914

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети