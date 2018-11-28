В Петербурге загорелся ледокол "Виктор Черномырдин"

В Санкт-Петербурге, на предприятии "Адмиралтейские верфи", произошел пожар на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин".

По предварительной информации, горят две палубы строящегося судна. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Огонь охватил площадь в 300 кв. м.

Как сообщили на предприятии, угрозы дальнейшего распространения огня из-за пожара нет. Рядом с ледоколом нет других судов. В настоящее время выясняется, что стало причиной пожара, сообщает ТАСС.