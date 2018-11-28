28 Ноября 2018
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Происшествия Северо-Западный ФО В России

Ущерб от пожара на "Викторе Черномырдине" в Петербурге превысил 1,5 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" в Петербурге. Речь идет о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Также стала известна сумма причиненного ущерба.

Все случилось вечером 27 сентября: строящийся дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" находился на территории АО "Адмиралтейские верфи". Во время работ в помещении котельного отделения случилось возгорание, которое переросло в пожар, охвативший площадь судна около 300 кв.м.

пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин" в Петербурге(2018)|Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ

Как сообщили Накануне.RU в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, в результате были повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрическое и другое оборудование: ущерб превысил 1,5 млн руб. Также пострадал работник предприятия, находившийся на борту судна: он получил термический ожог рук и частей тела, в связи с чем был госпитализирован в реанимацию.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, других судов рядом с горевшим ледоколом не было.

пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин" в Петербурге(2018)|Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ

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Ущерб от пожара на "Викторе Черномырдине" в Петербурге превысил 1,5 млн рублей

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Теги: ледокол, Виктор Черномырдин, пожар, ущерб, СКР



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Ранее 28.11.2018 02:14 Мск В Петербурге загорелся ледокол "Виктор Черномырдин"

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