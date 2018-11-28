Ущерб от пожара на "Викторе Черномырдине" в Петербурге превысил 1,5 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин" в Петербурге. Речь идет о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Также стала известна сумма причиненного ущерба.

Все случилось вечером 27 сентября: строящийся дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" находился на территории АО "Адмиралтейские верфи". Во время работ в помещении котельного отделения случилось возгорание, которое переросло в пожар, охвативший площадь судна около 300 кв.м.

Как сообщили Накануне.RU в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, в результате были повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрическое и другое оборудование: ущерб превысил 1,5 млн руб. Также пострадал работник предприятия, находившийся на борту судна: он получил термический ожог рук и частей тела, в связи с чем был госпитализирован в реанимацию.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, других судов рядом с горевшим ледоколом не было.