В Москве получено разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного стадиона "Динамо"

Власти Москвы получили разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного стадиона "Динамо", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики Москвы.

Разрешительная документация была получена 26 ноября. Стадион будет называться "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина". Объект объединит две спортивных площадки - футбольный стадион вместимостью более 26,3 тыс. человек и малую спортивную арену.

Реконструкция стадиона обошлась инвестору в 9 млрд рублей, добавили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что торжественная церемония открытия спортивного комплекса "ВТБ Арена", который построен на месте старой арены "Динамо", намечена на 2 декабря этого года.