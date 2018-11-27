27 Ноября 2018
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Общество Центральный ФО

В Москве получено разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного стадиона "Динамо"

Власти Москвы получили разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного стадиона "Динамо", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики Москвы.

Разрешительная документация была получена 26 ноября. Стадион будет называться "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина". Объект объединит две спортивных площадки - футбольный стадион вместимостью более 26,3 тыс. человек и малую спортивную арену.

Реконструкция стадиона обошлась инвестору в 9 млрд рублей, добавили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RUранее стало известно, что торжественная церемония открытия спортивного комплекса "ВТБ Арена", который построен на месте старой арены "Динамо", намечена на 2 декабря этого года.

 

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В Москве получено разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного стадиона "Динамо"

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Теги: стадион динамо, реконструкция, ввод, москва



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