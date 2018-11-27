Жгли шины: на границе Украины и Польши произошли столкновения между автомобилистами

На границе Украины и Польши произошли столкновения между митингующими владельцами автомобилей на иностранных номерах и дальнобойщиками.

Все случилось на пункте пропуска "Ягодын". Как сообщила агентству УНН пресс-секретарь государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина, протестующие жгли шины. По ее данным, очередь на выезд из грузовиков достигала 300 машин, а на въезд - около 50 автомобилей.

По информации агентства УНИАН, митингующие пропускали лишь по три фуры каждые полчаса. А когда один из дальнобойщиков решил проехать без очереди, в его грузовик стали бросать горящие покрышки. После этого водитель попытался наехать на толпу людей.

Через некоторое время в ситуацию вмешались сотрудники полиции. О пострадавших или задержанных ничего не сообщалось.

Напомним, ранее на Украине вступили в силу законы о растаможивании машин с номерами стран Евросоюза и усилении контроля за их перемещением и использованием. Все это вызвало недовольство владельцев автомобилей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что Украина может отдать Польше 5 тыс. га своей территории.