Жгли шины: на границе Украины и Польши произошли столкновения между автомобилистами

27 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия За рубежом Украина

Жгли шины: на границе Украины и Польши произошли столкновения между автомобилистами

На границе Украины и Польши произошли столкновения между митингующими владельцами автомобилей на иностранных номерах и дальнобойщиками.

Все случилось на пункте пропуска "Ягодын". Как сообщила агентству УНН пресс-секретарь государственной фискальной службы Украины Наталья Непряхина, протестующие жгли шины. По ее данным, очередь на выезд из грузовиков достигала 300 машин, а на въезд - около 50 автомобилей.

драка на границе Украины и Польши, покрышки, дым(2018)|Фото: youtube.com/ТСН

По информации агентства УНИАН, митингующие пропускали лишь по три фуры каждые полчаса. А когда один из дальнобойщиков решил проехать без очереди, в его грузовик стали бросать горящие покрышки. После этого водитель попытался наехать на толпу людей.

драка на границе Украины и Польши(2018)|Фото: youtube.com/ТСН

Через некоторое время в ситуацию вмешались сотрудники полиции. О пострадавших или задержанных ничего не сообщалось.

Напомним, ранее на Украине вступили в силу законы о растаможивании машин с номерами стран Евросоюза и усилении контроля за их перемещением и использованием. Все это вызвало недовольство владельцев автомобилей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что Украина может отдать Польше 5 тыс. га своей территории.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жгли шины: на границе Украины и Польши произошли столкновения между автомобилистами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Польша, Украина, столкновения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1130

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети