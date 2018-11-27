27 Ноября 2018
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Политика

В Тюменской области возобновляются губернаторские чтения

В Тюменской области возобновляются губернаторские чтения. Новая лекция состоится 3 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

Тема чтений: "Проблемы региональной политики в России: лабиринт со многими игроками", спикером станет политолог, преподаватель Высшей школы экономики Ростислав Туровский.

Напомним, последние чтения прошли в апреле 2018 г. при участии экс-губернатора региона Владимира Якушева. Сейчас лектора в рамках мероприятия впервые будет принимать Александр Моор.

Губернаторские чтения в Тюменской области проходят с 2010 года. С лекциями выступают крупные отечественные эксперты – экономисты, политологи, социологи. Аудиторию лекций составляют студенчество, научная общественность, представители политических партий, общественных объединений и бизнес-ассоциаций, управленцы высшего звена.

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В Тюменской области возобновляются губернаторские чтения

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Теги: губернаторские чтения, Александр Моор, Проблемы региональной политики в России



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