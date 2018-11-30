В Тюменской области отменили губернаторские чтения

Губернаторские чтения, которые 3 декабря должны были пройти Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева, могут не состояться. Корреспонденту Накануне.RU в библиотеке сообщили об отмене мероприятия.

В пресс-службе губернатора Тюменской области отметили, что не обладают информацией об отмене чтений. От дальнейших комментариев в ведомстве воздержались.

По некоторым данным, решение отменить чтения связано с появившейся в тюменских СМИ информацией о том, что якобы расходы на них были завышены.

Напомним, губернаторские чтения должны были пройти под темой "Проблемы региональной политики в России: лабиринт со многими игроками". Предполагалось, что в качестве спикера выступит политолог, преподаватель Высшей школы экономики Ростислав Туровский.

Губернаторские чтения в Тюменской области проходят с 2010 года. С лекциями выступают крупные отечественные эксперты – экономисты, политологи, социологи. Аудиторию лекций составляют студенчество, научная общественность, представители политических партий, общественных объединений и бизнес-ассоциаций, управленцы высшего звена.