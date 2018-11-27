27 Ноября 2018
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Александр Овечкин вышел на 15-е место по заброшенным шайбам за всю историю НХЛ

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает переписывать историю Национальной хоккейной лиги.
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Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс" (4:1). Благодаря этому он вышел на 15-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, догнав Джерома Игинлу и Джо Сакика.

Сейчас на счету нападающего сборной России 625 голов. Как пишет "Чемпионат", выше него находится Дейв Андрейчук, у которого 640 шайб.

Напомним, ранее другой российский форвард Илья Ковальчук установил личный антирекорд по игровому времени в НХЛ.

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Александр Овечкин вышел на 15-е место по заброшенным шайбам за всю историю НХЛ

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Теги: Овечкин, НХЛ, голы



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