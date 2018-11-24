В Подмосковье 19-летняя девушка растлила троих мальчиков

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Коломенского района Подмосковья. Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, ей вменяется п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

По предварительным данным, за последний месяц девушка неоднократно вступала в половое сношение с двумя 15-летними мальчиками, а также неоднократно "совершала иные действия сексуального характера" в отношении 10-летнего мальчика.

Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения для девушки и продолжается расследование всех обстоятельств случившегося.