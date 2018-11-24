24 Ноября 2018
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Происшествия Сибирский ФО

Задержан омич, поджегший двери мэрии. На него завели уголовное дело

В Омске задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге дверей здания мэрии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе омского полицейского главка, ЧП произошло накануне около половины восьмого вечера. Неизвестный совершил поджог входной двери административного здания на улице Гагарина.

"В ходе осмотра места происшествия полицейскими были обнаружены и изъяты следы, оставленные злоумышленником, и вещественные доказательства", - сообщили в полицейском управлении.

Подозреваемого омича удалось задержать по горячим следам, он был доставлен в отделение полиции. Ранее мужчина был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Полиция возбудила уголовные дела сразу по нескольким статьям: ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм", ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Проводится расследование.

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Задержан омич, поджегший двери мэрии. На него завели уголовное дело

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Теги: поджог, вандализм, омск



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