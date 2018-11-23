"Черная пятница" в Салехарде. Из-за аварии на сетях целый город оказался обесточен

Для жителей Салехарда сегодняшняя пятница в прямом смысле стала "черной". Город оказался полностью обесточен из-за аварии на сетях "Тюменьэнерго", передает корреспондент Накануне.RU.

Что конкретно произошло на сетях, пока неизвестно. По предварительным данным авария произошла на направлении Надым - Салехард. По информации администрации города, все оперативные службы "Салехардэнерго" были приведены в готовность и приступили к подключению объектов жизнеобеспечения к электричеству.

Спустя два с половиной часа электричество вернулось в город - свет запускали поэтапно, по районам.

"Электроэнергия уже поступает к нам по одной из линий, плюс наши источники генерации работают - это ГТС Обдорская и ТЭС Салехард. Электроснабжение города возобновлено в полном объеме", - сообщили корреспонденту Накануне.RU в "Салехардэнерго".

В соцсетях жители города окрестили сегодняшний день "черной пятницей". Интернет-пользователи выкладывают фотографии обесточенного города, а также "романтических завтраков при свечах".

Добавим, что утром в Салехарде и окрестностях температура воздуха была около 16 градусов мороза, при ветре 8 м/с.