23 Ноября 2018
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"Черная пятница" в Салехарде. Из-за аварии на сетях целый город оказался обесточен

Для жителей Салехарда сегодняшняя пятница в прямом смысле стала "черной". Город оказался полностью обесточен из-за аварии на сетях "Тюменьэнерго", передает корреспондент Накануне.RU.

Что конкретно произошло на сетях, пока неизвестно. По предварительным данным авария произошла на направлении Надым - Салехард. По информации администрации города, все оперативные службы "Салехардэнерго" были приведены в готовность и приступили к подключению объектов жизнеобеспечения к электричеству.

Спустя два с половиной часа электричество вернулось в город - свет запускали поэтапно, по районам.

"Электроэнергия уже поступает к нам по одной из линий, плюс наши источники генерации работают - это ГТС Обдорская и ТЭС Салехард. Электроснабжение города возобновлено в полном объеме", - сообщили корреспонденту Накануне.RU в "Салехардэнерго".

черная пятница в Салехарде, отключение электричества(2018)|Фото: https://vk.com/id11402656

В соцсетях жители города окрестили сегодняшний день "черной пятницей". Интернет-пользователи выкладывают фотографии обесточенного города, а также "романтических завтраков при свечах".

Добавим, что утром в Салехарде и окрестностях температура воздуха была около 16 градусов мороза, при ветре 8 м/с.

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"Черная пятница" в Салехарде. Из-за аварии на сетях целый город оказался обесточен

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Теги: черная пятница в Салехарде, отключение электричества, свет, Салехардэнерго



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