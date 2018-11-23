Межведомственная комиссия разберется в причинах "черной пятницы" в Салехарде

Межведомственная комиссия выяснит, что стало причиной отключения света в Салехарде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Тюменьэнерго".

Напомним, из-за шторма в 5.29 отключилась высоковольтная линия "Надым – Салехард", которая имеет длину в 350 км, большая ее часть находится в тундре. Частично свет вернулся в дома горожан в 6.30, полностью – к 7.45.

Отключение произошло на первой цепи, в то время как вторая была задействована для установки приборов мониторинга работы линии при передаче в арктической зоне – эти мероприятия планировалось закончить в ближайшие дни. Салехардский энергорайон вышел на изолированную работу, однако и местная генерация не выполнила свои функции. Две автономные электростанции не смогли выдать требуемую мощность в 45 МВт. Часть потребителей перешла на автономные резервные источники.



Для восстановления электроснабжения линию оперативно подготовили к включению. В течение часа были включены автотрансформаторы на подстанции "Салехард", вскоре электроснабжение было полностью восстановлено. В восстановительных работах задействованы три бригады и три единицы спецтехники.