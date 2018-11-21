В Тюмени не будут индексировать субсидию в 12 рублей на школьные обеды: "Задачи увеличить всем дотации на питание нет"

Власти Тюмени в ближайшее время не намерены индексировать субсидии на школьное питание. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление прозвучало во время заседания комиссии по бюджету гордумы.

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В частности, вопрос о недостаточном финансировании обедов в средних учебных учреждениях поднял депутат от ЛДПР Мурат Тулебаев. Он посетовал и напомнил участникам заседания, что размер компенсации в 12 руб. 40 коп. для основной категории школьников не менялся много лет.

"Скажите, а сколько лет не меняется эта цифра? Я и в прошлом созыве думы выходил уже с этим вопросом. У нас за последние годы и потребительская корзина, и цены на продукты питания на десятки процентов выросли. Подорожание произошло, а цифры у нас фактически не меняются. Почему нельзя пересмотреть, или вы считаете, что этого достаточно?" – поинтересовался народный избранник.

Директор департамента финансов и налоговой политики мэрии Тюмени Андрей Пилипчук пояснил, что "цифры меняются", правда, только для льготной категории добавили 10 руб. Но больше ничего сказать не смог, и обратился за помощью к своей коллеге – замглавы города Вере Соловьевой, которая курирует образование.

"На самом деле, у нас такой вот задачи – увеличить всем дотацию на питание – нет, потому что мы получаем ту субсидию, которую получаем. Но для нас наиболее важно по финансам обеспечение малоимущих семей и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", – пояснила чиновник и еще раз добавила, что по основной категории "пока не готова" ничего сказать.

Отметим, что, по озвученным на последних публичных слушаниях по бюджету данным, в городе 88 тыс. учеников получают субсидию в размере 12,4 руб., еще 12 тыс. детей относят к льготной категории – им положено по 55 руб. в качестве компенсации. Еще 2 тыс. детей с проблемами со здоровьем могут рассчитывать на 123 руб. помощи за обед.