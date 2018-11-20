Депутатам тюменской гордумы запретили говорить вслух о проблемах избирателей

Тюменской оппозиции и вообще всем депутатам больше нельзя высказываться вслух на заседаниях комиссий и думы, а также задавать вопросы чиновникам и докладчикам по частным проблемам избирателей. Как передает корреспондент Накануне.RU, нововведения нового спикера гордумы Евгений Заболотного сегодня явно и показательно проявились во время заседания комиссии по городскому хозяйству.

В частности, во время рассмотрения вопроса по реализации жилищной политики до 2020 в городе Тюмени, задавая вопрос, депутат от ЛДПР Мурат Тулебаев рассказал о ситуации с молодой тюменской семьей, которая оказывалась на улице с грудным ребёнком на руках после пожара. Народный избранник поинтересовался, как обстоят дела в городе с манёвренным фондом и что делать людям после двух бесплатных месяцев в социальной гостинце, если нет средств.

Спикер комитета Юрий Баранчук одернул оппозиционера и попросил не задавать частные вопросы, а решать их индивидуальном порядке вне работы думской комиссии.

Впрочем, директор департамента имущественных отношений Елена Уляшева на вопрос, раз он прозвучал, попробовала ответить, сухо заявив, что манёвренный фонд – не является предметом ее доклада. По ее словам, для вселения в специальное жилье людям нужно оформить пакет документов и соблюсти определенные параметры. Что именно чиновник раскрывать не стала.

Затем депутат Тулебаев вступил в полемику с председателем комитета Баранчуком и напомнил последнему, что по уставу имеет право озвучивать подобные вопросы.

"Можете озвучивать куда угодно, но давайте обсуждать общегородские вопросы. Вы можете в индивидуальном порядке обращаться в администрацию и в СМИ", – парировал реплику спикер комиссии.

Через несколько минут, когда депутаты приступили к рассмотрению вопроса о подготовке Тюмени к зиме и отопительному сезону, свой "неправильный" вопрос попытался задать депутат от КПРФ Сергей Пыхалов, спросив про раскопку труб на одной из улиц.

"На частный вопрос мы не можем ответить! Давайте общегородские проблемы обсуждать, раскопок же много. Если мы будем сейчас все 3 тысячи раскопок обсуждать... докладчик не может владеть всей информацией", – жестко осек коммуниста спикер Баранчук.

Можно только констатировать, что нововведения в тюменской гордуме только начали себя проявлять. Наблюдатели отмечают, что такой подход к "демократии" нового главы думы Заболотного может выйти ему боком и большим скандалом: среди оппозиции уже копится недовольство и оппоненты "партии власти" сейчас разрабатывают ответные меры в качестве мести.