20 Ноября 2018
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Политика Тюменская область

Депутатам тюменской гордумы запретили говорить вслух о проблемах избирателей 

Тюменской оппозиции и вообще всем депутатам больше нельзя высказываться вслух на заседаниях комиссий и думы, а также задавать вопросы чиновникам и докладчикам по частным проблемам избирателей. Как передает корреспондент Накануне.RU, нововведения нового спикера гордумы Евгений Заболотного сегодня явно и показательно проявились во время заседания комиссии по городскому хозяйству.
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В частности, во время рассмотрения вопроса по реализации жилищной политики до 2020 в городе Тюмени, задавая вопрос, депутат от ЛДПР Мурат Тулебаев рассказал о ситуации с молодой тюменской семьей, которая оказывалась на улице с грудным ребёнком на руках после пожара. Народный избранник поинтересовался, как обстоят дела в городе с манёвренным фондом и что делать людям после двух бесплатных месяцев в социальной гостинце, если нет средств.

Спикер комитета Юрий Баранчук одернул оппозиционера и попросил не задавать частные вопросы, а решать их индивидуальном порядке вне работы думской комиссии.

Юрий Баранчук, Тюменской городской думы(2018)|Фото: Накануне.RU

Впрочем, директор департамента имущественных отношений Елена Уляшева на вопрос, раз он прозвучал, попробовала ответить, сухо заявив, что манёвренный фонд – не является предметом ее доклада. По ее словам, для вселения в специальное жилье людям нужно оформить пакет документов и соблюсти определенные параметры. Что именно чиновник раскрывать не стала.

Затем депутат Тулебаев вступил в полемику с председателем комитета Баранчуком и напомнил последнему, что по уставу имеет право озвучивать подобные вопросы.

"Можете озвучивать куда угодно, но давайте обсуждать общегородские вопросы. Вы можете в индивидуальном порядке обращаться в администрацию и в СМИ", – парировал реплику спикер комиссии.

Через несколько минут, когда депутаты приступили к рассмотрению вопроса о подготовке Тюмени к зиме и отопительному сезону, свой "неправильный" вопрос попытался задать депутат от КПРФ Сергей Пыхалов, спросив про раскопку труб на одной из улиц.

Сергей Пыхалов, депутат Тюменской городской думы(2018)|Фото: Накануне.RU

"На частный вопрос мы не можем ответить! Давайте общегородские проблемы обсуждать, раскопок же много. Если мы будем сейчас все 3 тысячи раскопок обсуждать... докладчик не может владеть всей информацией", – жестко осек коммуниста спикер Баранчук.

Можно только констатировать, что нововведения в тюменской гордуме только начали себя проявлять. Наблюдатели отмечают, что такой подход к "демократии" нового главы думы Заболотного может выйти ему боком и большим скандалом: среди оппозиции уже копится недовольство и оппоненты "партии власти" сейчас разрабатывают ответные меры в качестве мести.

Елена Уляшева, депутат Тюменской городской думы(2018)|Фото: Накануне.RU

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Депутатам тюменской гордумы запретили говорить вслух о проблемах избирателей 

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Теги: Марат Тулебаев, Евгений Заболотный, Сергей Пыхалов



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