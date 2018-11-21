21 Ноября 2018
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Губернатору Пермского края во время прямого эфира в Instagram поступило более 500 вопросов

На второй прямой эфир губернатора Пермского края Максима Решетникова в социальной сети Instagram поступило более 500 вопросов от жителей региона. Чтобы дать как можно больше ответов, губернатор объединил их по тематике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Большая часть вопросов была посвящена социальной поддержке незащищенных групп населения, проблеме обманутых дольщиков, вывозу твердых бытовых отходов, газификации и освещению. В частности, жители Перми отмечают, что по утрам уличное освещение отключают, когда еще недостаточно светло. Максим Решетников заявил, что Дмитрию Самойлову будет дано поручение урегулировать этот вопрос.

Также глава региона отметил, что Пермь вышла с предложением реализовать проект "Умный свет". В пилотном режиме в краевой столице он был запущен на ул. Попова. Город предлагает почти треть светильников заменить на новые.

"В крае ведутся масштабные работы по строительству новых социальных объектов, при этом мы сразу учитываем потребность в хорошем освещении, чтобы там все было залито светом", - отметил губернатор.

Также, глава региона ответил на вопросы жителей Хохловского сельского поселения о строительстве Северного железнодорожного обхода. По словам главы региона, жители населенных пунктов, вблизи которых пройдет Северный железнодорожный обход, и РЖД должны найти компромисс по вопросу строительства магистрали.

Отметим, что во время конференции Максим Решетников не только ответил на вопросы, но и дал поручения главам профильных ведомств. Главе краевого минздрава Оксане Мелеховой из-за жалоб жителей на низкую доступность получения медицинских услуг, поручено проверить работу Краснокамской поликлиники, а министру соцразвития края Павлу Фокину - отреагировать на обращение матери-одиночки и проинформировать ее о всех региональных мерах соцподдержки.

Единовременно в режиме онлайн за прямым эфиром следили около 250 человек. В общей сложности к эфиру присоединились более 1000 уникальных пользователей. Запись эфира можно увидеть в сервисе IGTV в Instagram, а также в аккаунте Пермского края на Youtube.com.

По словам губернатора, следующая онлайн-конференция состоится в декабре.

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Губернатору Пермского края во время прямого эфира в Instagram поступило более 500 вопросов

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Теги: Максим Решетников, онлайн-конференция, инстаграм, прямой эфир, губернатор онлайн



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