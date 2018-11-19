"Пишите о волнующих вас темах". Губернатор Пермского края вновь выходит в онлайн

Губернатор Пермского края Максим Решетников объявил о проведении второй Instagram-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Выйти в прямой эфир глава региона намерен 20 ноября в 18.00. Жителей края Максим Решетников призвал написать о волнующих их темах в комментариях. Пермяки задают вопросы о судьбе профессиональных спортивных клубов и о возможности снижения стоимости занятий в спортивных кружках и секциях, о газификации края, благоустройстве территорий, о достройке проблемных объектов, расселении аварийного и ветхого жилья, свалках ТБО.

Также интернет-пользователи поинтересовались о целесообразности закрытия движения участка Горнозаводской железной дороги от Перми II до Перми I. Кроме того, среди обращений были жалобы на низкие зарплаты, а также предложения по строительству социальных объектов.

Напомним, в прошлый раз губернатор провел онлайн-конференцию в октябре. Ее просмотрели 5 тыс. уникальных пользователей социальной сети, единовременно за ней следило в среднем 900 человек.

Глава региона ответил на вопросы о развитии территории бывшего завода имени Шпагина, в том числе о перспективах работников завода, переезде Пермской художественной галереи, строительстве новой сцены Пермского академического театра оперы и балета. Интересовались жители и судьбой пермского спорта, сроками строительства нового зоопарка и перспективами появления в столице края аквапарка и магазина "Икея". Одним из наиболее популярных вопросов стала поддержка обманутых дольщиков в регионе.