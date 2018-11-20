20 Ноября 2018
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Общество Пермский край

Прикамцы прислали в instagram Решетникова десятки вопросов о закрытии железной дороги

Пользователи instagram прислали губернатору Пермского края Максиму Решетникову порядка 400 вопросов для прямого эфира. Многие комментарии и вопросы касаются новой схемы организации пассажирского движения - закрытия участка железной дороги от Перми II до ст. Мотовилиха, а также проекта Северного ж/д обхода, который пройдет по территории нескольких населенных пунктов, передает корреспондент Накануне.RU.

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Глава Прикамья сегодня проведет вторую интернет-конференцию. На вопросы жителей Решетников ответит в прямом эфире. Пермяки воспользовались случаем, чтобы еще раз убедить властей в необходимости железной дороги, связывающей центр Перми с отдаленными районами. Участок от Перми II до Перми I планировалось закрыть в декабре 2018 г. - январе 2019 г.

Людям из отдаленных районов города будет не на чем добираться до центра города, пишет nansy_shuster и просит отменить проект по демонтажу железной дороги. "На автобусе проблематично, так как они постоянно переполнены, и на дорогах создаются пробки!", - отмечает она.

"Если Путину не понравилось расположение железной дороги вдоль Камы, это не значит, что надо брать под козырек и ломать все, что было построено не Вами и не для Вас", - обращается к губернатору tanu_trapik. Она просит построить достойную альтернативную ветку, удобную для пассажиров, и только после этого рассматривать демонтаж существующих путей.

электричка, люди, станция "Мотовилиха", Пермь(2018)|Фото: Накануне.RU

Каждый день в утренних и вечерних электричках вагоны полностью заполнены людьми, для которых электричка является чуть ли не единственный способом добраться до работы/учебы, пишет its.lillina. "Я даже не представляю как эти люди будут добираться в центр города на автобусах, которые и без того вечно переполнены (в частности 32 и 77 маршруты). Также прошу пустить больше автобусов 32 маршрута утром и вечером в час-пик", - добавляет она.

Отметим, что среди комментаторов появились и ярые защитники проекта. whitesirius предлагает жителям принять проект "как данность": "москвичи давно уже с пониманием относятся к подобного рода переменам, которые в итоге хорошо отразятся на благоустройстве".

Немало вопросов поступило от жителей населенных пунктов, которые расположены в непосредственной близости от Северного железнодорожного обхода. Проект магистрали власти до сих пор не публичат, но рабочий вариант предполагает, что трасса пройдет по территории ряда населенных пунктов.

Северный железнодорожный обход Перми(2018)|Фото: Схема Ж/д обхода

Пользователь dimakorch из деревни Тупица заявил, грузовые составы с химикатами с Березниковско-Соликамского промышленного района пойдут в 100 метрах от его дома: "Шесть лет в деревне Тупица мы строили дом на своем участке, а в недавнем времени рядом с нашим домом выросли дома дочери и сына. Согласитесь, мы счастливые люди! И вот пришла беда под названием "Северный железнодорожный обход", пути которого согласно схеме проходят в 140 метрах от наших домов. Надеюсь, Вы поймете состояние, в котором я пишу это письмо, а теперь, объясните, пожалуйста, почему эту трассу назвали "обходом"? Ведь, фактически, это ПРОХОД! Проход через городскую территорию, которая граничит с нашим поселком и, конечно же, является территорией перспективного развития".

"В городе будет красивая набережная, а в пригородной красивейшей зоне помойка, из железнодорожной ветки для транспортировки калийных удобрений и аммиака", - сокрушается tatianazhelnina7.

iliialobasheva просит утвердить маршрут ж/д обхода в стороне от поселений: "Я лично и многие жители деревень Тупица, Заозерье, Глушата переживают шок, отчаяние и неопределенность. Как жить спокойно, если начнется федеральная стройка. Северный ж/д обход пройдет по нашим участкам, душам и мечтам".

На вопросы пермяков Максим Решетников ответит в прямом эфире сегодня вечером.

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Прикамцы прислали в instagram Решетникова десятки вопросов о закрытии железной дороги

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Теги: Максим Решетников, инстаграм пресс-конференция, Гонозаводская ветка



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