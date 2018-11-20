Прикамцы прислали в instagram Решетникова десятки вопросов о закрытии железной дороги

Пользователи instagram прислали губернатору Пермского края Максиму Решетникову порядка 400 вопросов для прямого эфира. Многие комментарии и вопросы касаются новой схемы организации пассажирского движения - закрытия участка железной дороги от Перми II до ст. Мотовилиха, а также проекта Северного ж/д обхода, который пройдет по территории нескольких населенных пунктов, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава Прикамья сегодня проведет вторую интернет-конференцию. На вопросы жителей Решетников ответит в прямом эфире. Пермяки воспользовались случаем, чтобы еще раз убедить властей в необходимости железной дороги, связывающей центр Перми с отдаленными районами. Участок от Перми II до Перми I планировалось закрыть в декабре 2018 г. - январе 2019 г.

Людям из отдаленных районов города будет не на чем добираться до центра города, пишет nansy_shuster и просит отменить проект по демонтажу железной дороги. "На автобусе проблематично, так как они постоянно переполнены, и на дорогах создаются пробки!", - отмечает она.

"Если Путину не понравилось расположение железной дороги вдоль Камы, это не значит, что надо брать под козырек и ломать все, что было построено не Вами и не для Вас", - обращается к губернатору tanu_trapik. Она просит построить достойную альтернативную ветку, удобную для пассажиров, и только после этого рассматривать демонтаж существующих путей.

Каждый день в утренних и вечерних электричках вагоны полностью заполнены людьми, для которых электричка является чуть ли не единственный способом добраться до работы/учебы, пишет its.lillina. "Я даже не представляю как эти люди будут добираться в центр города на автобусах, которые и без того вечно переполнены (в частности 32 и 77 маршруты). Также прошу пустить больше автобусов 32 маршрута утром и вечером в час-пик", - добавляет она.

Отметим, что среди комментаторов появились и ярые защитники проекта. whitesirius предлагает жителям принять проект "как данность": "москвичи давно уже с пониманием относятся к подобного рода переменам, которые в итоге хорошо отразятся на благоустройстве".

Немало вопросов поступило от жителей населенных пунктов, которые расположены в непосредственной близости от Северного железнодорожного обхода. Проект магистрали власти до сих пор не публичат, но рабочий вариант предполагает, что трасса пройдет по территории ряда населенных пунктов.

Пользователь dimakorch из деревни Тупица заявил, грузовые составы с химикатами с Березниковско-Соликамского промышленного района пойдут в 100 метрах от его дома: "Шесть лет в деревне Тупица мы строили дом на своем участке, а в недавнем времени рядом с нашим домом выросли дома дочери и сына. Согласитесь, мы счастливые люди! И вот пришла беда под названием "Северный железнодорожный обход", пути которого согласно схеме проходят в 140 метрах от наших домов. Надеюсь, Вы поймете состояние, в котором я пишу это письмо, а теперь, объясните, пожалуйста, почему эту трассу назвали "обходом"? Ведь, фактически, это ПРОХОД! Проход через городскую территорию, которая граничит с нашим поселком и, конечно же, является территорией перспективного развития".

"В городе будет красивая набережная, а в пригородной красивейшей зоне помойка, из железнодорожной ветки для транспортировки калийных удобрений и аммиака", - сокрушается tatianazhelnina7.

iliialobasheva просит утвердить маршрут ж/д обхода в стороне от поселений: "Я лично и многие жители деревень Тупица, Заозерье, Глушата переживают шок, отчаяние и неопределенность. Как жить спокойно, если начнется федеральная стройка. Северный ж/д обход пройдет по нашим участкам, душам и мечтам".

На вопросы пермяков Максим Решетников ответит в прямом эфире сегодня вечером.