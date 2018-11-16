В первой половине 2019 года может состояться коммерческий запуск РН "Протон-М"

В первой половине 2019 года запланирован коммерческий запуск ракеты-носителя (РН) "Протон-М", передает "Интерфакс" со ссылкой на Центр имени Хруничева.

РН стартует со спутниками Eutelsat 5WB и MEV-1 с космодрома "Байконур".

Примерочные испытания переходной системы ракеты-носителя и космических аппаратов запланированы на середину декабря 2018 года. В Центре имени Хруничева надеются, что в ходе тестирования будет подтверждена механическая и электрическая совместимость аппаратов.