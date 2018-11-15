"ЮТэйр" представит маршрутную сеть для программы межмуниципальных авиаперевозок в Югре

В декабре авиакомпания "ЮТэйр" представит маршрутную сетку для программы межмуниципальных авиаперевозок внутри Ханты-Мансийского автономного округа, сообщила губернатор региона Наталья Комарова. Регион оценит возможную стоимость программы и примет решение о развитии направления, передает корреспондент Накануне.RU.

О намерении развивать межмуниципальные перевозки Комарова сообщила на прошлогодней пресс-конференции. Авиакомпания "ЮТэйр" еще занимается созданием маршрутной сети для Югры на основе запросов жителей, рассказала о ходе процесса Комарова.

"Когда маршрутная сеть будет готова, мы оценим ее стоимость и будем принимать решение, идем мы на это или нет, и в каком объеме", - сказала Комарова.

Она отметила, что сейчас на дотирование стоимости билетов "ЮТэйр" получает 500 млн руб. "Я не считаю, что мы получаем достаточный эффект от такого рода вложений", - сказал губернатор.