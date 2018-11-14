Организаторам массового побоища на Хованском кладбище вынесли приговор

Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии строгого режима Юрия Чабуева за организацию массовой драки на столичном Хованском кладбище весной 2016 года. Ранее он не признал вину.

Напомним, 14 мая 2016 года в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище в Москве три человека погибли на месте происшествия и более 30 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Было установлено, что двое из 17-ти фигурантов дела, в том числе Чабуев, организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Республики Таджикистан с территории кладбища.

Чабуев - бывший начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 государственного бюджетного учреждения (ГБУ) Москвы "Ритуал".

Другому организатору драки - соучредителю спортивной организации "Здоровая нация" Александру Бочарникову - суд назначил девять лет в колонии строгого режима, передает "Интерфакс".

Как сообщало Накануне.RU, финансовый мотив преступлений на Хованском кладбище рассматривался следствием в качестве основного.Информация о совершении преступлений на национальной почве подтверждения не нашла.

После массовой драки на Хованском кладбище прокуратура Москвы объявила о проверке всех "ритуальных организаций" города.