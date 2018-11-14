14 Ноября 2018
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Политика В России За рубежом

Россию обвинили во взломе системы GPS во время учений НАТО

Минобороны Норвегии обвинило военных России в сбое системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture.

Как сообщили в военном ведомстве, помехи с 16 октября по 7 ноября были сгенерированы российскими войсками на Кольском полуострове в Арктике. При этом в министерстве отметили, что сбой не привел к каким-либо инцидентам.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что работа системы GPS была нарушена преднамеренно, и предположил, что к этому сбою может быть причастна Москва. "Это послание всем странам, участвующим в военных учениях", — сказал Сипиля, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, Североатлантический альянс вынужден признать "быстрое возрождение" Вооруженных сил России. Правда "возрождение", по мнению НАТО, проходило и в те периоды, которые в самой России военные эксперты называли провальными.

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Россию обвинили во взломе системы GPS во время учений НАТО

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Теги: GPS, НАТО, учения, взлом



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