Россию обвинили во взломе системы GPS во время учений НАТО

Минобороны Норвегии обвинило военных России в сбое системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture.

Как сообщили в военном ведомстве, помехи с 16 октября по 7 ноября были сгенерированы российскими войсками на Кольском полуострове в Арктике. При этом в министерстве отметили, что сбой не привел к каким-либо инцидентам.

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что работа системы GPS была нарушена преднамеренно, и предположил, что к этому сбою может быть причастна Москва. "Это послание всем странам, участвующим в военных учениях", — сказал Сипиля, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, Североатлантический альянс вынужден признать "быстрое возрождение" Вооруженных сил России. Правда "возрождение", по мнению НАТО, проходило и в те периоды, которые в самой России военные эксперты называли провальными.