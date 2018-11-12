Минэнерго РФ: Нефтедобыча в ноябре 2018 года сохранится на уровне октября

Добыча нефти в России в ноябре 2018 года будет примерно на уровне предыдущего месяца, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, за прошедший месяц произошло сокращение примерно на 10 тыс. баррелей в сутки.

"Да, в течение ноября вряд ли что-то произойдет", — передаёт ТАСС ответ министра на вопрос о том, сохранятся ли показатели на октябрьском уровне.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия при необходимости способна нарастить нефтедобычу на 200-300 тысяч баррелей в сутки, а также о том, что уже произошёл рост на 400 тыс. баррелей.