В свердловском бюджете-2019 появились дополнительные "хотелки" на 5 млрд

Сегодня на согласительной комиссии Законодательного собрания Свердловской области по работе над региональным бюджетом-2019 и плановый период 2020-2021 гг. были собраны все предложения, которые могут привести к увеличению расходов, передает корреспондент Накануне.RU.

По окончании заседания председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина пояснила, что далее областной минфин определит приоритетные направления, по которым будут предоставляться средства, но при этом остальные предложения не останутся без внимания - их учтут в дальнейшем, если в казне появятся дополнительные доходы.

Еще один сопредседатель согласительной комиссии - первый вице губернатор Алексей Орлов, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, в какую сумму оцениваются все "хочу" бюджетополучателей, назвал сумму 5-6 млрд руб.

"Наверное, мы не будем делить их и ставить по приоритетности, потому что это относится к важнейшим направлениям развития муниципальных образований, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, молодежной политики, культуры, строительства спортивных объектов, - сказал Орлов. - Все эти направления достаточно важны, но сегодня мы в ходе работы согласительной комиссии уже четко для себя определяем, где мы возьмем ресурсы".

По словам вице-губернатора, к третьему чтению бюджета в "листе ожидания" останутся объекты, которые позже включат в соответствующие государственные программы, и "никакие пожелания муниципалитетов не будут забыты".

На следующем заседании согласительной комиссии, назначенном на 26 ноября, свой вариант балансировки главного финансового документа региона на следующие годы представит областной минфин.