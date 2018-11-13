13 Ноября 2018
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Политика В России За рубежом

Мэй: Российская разведка получила значительный ущерб

Ответ западных стран на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нанес значительный урон российской разведке.

Так считает премьер Великобритании Тереза Мэй. Британский премьер во время своего выступления на банкете лорда-мэра Лондона намерена заявить, что "самая крупная в истории коллективная высылка российских офицеров разведки в корне ухудшает возможности российской разведки на долгие годы", пишет газета "Ведомости".

Ранее сообщалось о том, что Тереза Мэй выразила готовность к "другим" отношениям с Москвой. в таких отношениях она видит возможность для совместной работы по обеспечению международной безопасности и над выполнением обязательств, общих для обеих государств как членов Совбеза ООН. Также Мэй выразит надежду на прекращение "нападений" российской стороны, "подрывающих международные договорённости и международную безопасность".

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Мэй: Российская разведка получила значительный ущерб

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Теги: разведка, ГРУ, Великобритания, дело Скрипалей



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