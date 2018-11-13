Мэй: Российская разведка получила значительный ущерб

Ответ западных стран на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нанес значительный урон российской разведке.

Так считает премьер Великобритании Тереза Мэй. Британский премьер во время своего выступления на банкете лорда-мэра Лондона намерена заявить, что "самая крупная в истории коллективная высылка российских офицеров разведки в корне ухудшает возможности российской разведки на долгие годы", пишет газета "Ведомости".

Ранее сообщалось о том, что Тереза Мэй выразила готовность к "другим" отношениям с Москвой. в таких отношениях она видит возможность для совместной работы по обеспечению международной безопасности и над выполнением обязательств, общих для обеих государств как членов Совбеза ООН. Также Мэй выразит надежду на прекращение "нападений" российской стороны, "подрывающих международные договорённости и международную безопасность".