Тереза Мэй выразила готовность к "другим" отношениям с Москвой

Лондон открыт возможности построения "другого типа отношений" с Москвой, говорится в речи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, с которой она планирует выступить сегодня на банкете лорда-мэра Сити.

В частности, как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на канцелярию главы британского правительства, в таких отношениях она видит возможность для совместной работы по обеспечению международной безопасности и над выполнением обязательств, общих для обеих государств как членов Совбеза ООН. Также Мэй выразит надежду на прекращение "нападений" российской стороны, "подрывающих международные договорённости и международную безопасность".

"Если так будет, мы ответим соответствующим образом", — заключается в речи.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, британские власти потребовали от Евросоюза ввести санкции против высокопоставленных сотрудников российской разведки, которых Лондон считает ответственными за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.