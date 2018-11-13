Тест показал, что российские учителя не знают математику

13 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Коммунист стал главой Хакасии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Тест показал, что российские учителя не знают математику

Около половины российских учителей математики не справились с работой по данному предмету.

Таковы предварительные итоги исследования Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Наилучшие результаты у педагогов по обществознанию и праву. Также удовлетворительный результат у преподавателей русского языка: с работой справились около 75% учителей.

Анонимное исследование охватило 22 тыс. педагогов из 67 российских регионов. Оно учитывало тип школы, населенного пункта, стаж и возраст участников.

Как сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, результаты помогут сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации: до 2020 года разработают единые федеральные оценочные материалы по всем школьным предметам, сообщает "Российская газета".

Ранее сообщалось о том, что школам регионов не хватает качественных актуальных учебников. Об этом представители Национальной родительской ассоциации (НРА) рассказали в открытом обращении министру просвещения Ольге Васильевой. Школам регионов не хватает качественных актуальных учебников, об этом представители Национальной родительской ассоциации (НРА) рассказали в открытом обращении министру просвещения Ольге Васильевой.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тест показал, что российские учителя не знают математику

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: учителя, преподаватели, образование, школы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.11.2018 12:50 Мск Родители пожаловались Ольге Васильевой на морально устаревшие учебники в школах

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 323

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети