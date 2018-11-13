Тест показал, что российские учителя не знают математику

Около половины российских учителей математики не справились с работой по данному предмету.

Таковы предварительные итоги исследования Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Наилучшие результаты у педагогов по обществознанию и праву. Также удовлетворительный результат у преподавателей русского языка: с работой справились около 75% учителей.

Анонимное исследование охватило 22 тыс. педагогов из 67 российских регионов. Оно учитывало тип школы, населенного пункта, стаж и возраст участников.

Как сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, результаты помогут сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации: до 2020 года разработают единые федеральные оценочные материалы по всем школьным предметам, сообщает "Российская газета".

Ранее сообщалось о том, что школам регионов не хватает качественных актуальных учебников. Об этом представители Национальной родительской ассоциации (НРА) рассказали в открытом обращении министру просвещения Ольге Васильевой. Школам регионов не хватает качественных актуальных учебников, об этом представители Национальной родительской ассоциации (НРА) рассказали в открытом обращении министру просвещения Ольге Васильевой.