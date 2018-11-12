Марши независимости в Польше: как и сто лет назад, нет согласия среди поляков

Накануне в Варшаве прошли три марша в честь 100-летия независимости страны: государственный, организованный президентом, марш националистов под предводительством Радикального национального лагеря, и марш левых сил, организованный антифашистами. Как сообщает "Радио Польша", президент Анджей Дуда возглавил марш "Тебе, Польша". Правящая партия "Право и справедливость" впервые в этом году решила совместить все марши, выбрав традиционный маршрут националистического шествия, перед этим власти через суд пытались запретить марш националистов, вызвавший вопросы у Европарламента в прошлом году.

День независимости отмечается в Польше с 1918 года после 123 лет, прошедших с момента третьего раздела Речи Посполитой. Доктор исторических наук Юрий Жуков отмечает, что сегодня очень модно отмечать "дни независимости" - конечно, для царства польского независимость может быть болезненной темой, так как оно постоянно разделялось, делилось на территории и присваивалось другими государствами.

"Каждая страна сейчас отмечает день независимости. Россия всегда была независимой, но сейчас даже мы встали с ног на голову, закрыли глаза и уши и придумали не только "день независимости" (от кого или от чего?), но и подобный день – "народного единства", чтобы отвлечь внимание людей от 7 ноября. Почему бы тогда и полякам не праздновать день независимости?" – говорит эксперт.

Польские националисты полюбили этот праздник уже давно, часто не обходится он без происшествий. В 2013 году радикалы напали на посольство России, а через три года жгли флаги Украины. В прошлом году слышались неофашистские лозунги, антиисламские и антисемитские выкрики. На это отреагировал даже Европарламент – в своей резолюции члены парламента марш назвали фашистским и ксенофобским. Тем не менее, этот "ход" националистов является более популярным в Польше, чем парад правящей партии.

В столетие "освобождения" власти решили изменить ситуацию и перетянуть одеяло на себя, провести свой "ход" по традиционно националистскому маршруту. В итоге одной дорогой прошли все манифестанты: и левые, и правые, а государственные чиновники приписали массовость собственной популярности. Националисты обвинили Дуду в том, что он "украл" марш независимости у них после того, как не удалось через суд вообще запретить националистам свои агрессивные шествия (с транспарантами и отличительными знаками националистов). Немецкая пресса иронизирует, в сети появляются карикатуры: рыцари-тевтонцы пришли на битву с поляками, удивленно смотрят на перебивших друг друга поляков: "Похоже, начали без нас". Точно так же по разные стороны баррикад находились поляки и сто лет назад, напоминает историк Юрий Жуков:

"Они два века были поделены между Германией, Австрией и Россией. И только в ноябре 1918 года обрели государственную независимость. Независимость получили только благодаря тому, что завершилась Первая мировая война. Как бы она ни завершилась, поляки получили бы независимость, но вот так совпало, что побелила Антанта. Так уже было предопределено соглашениями, до и во время войны подписанными, о создании независимой Польши. Совершенно не было борьбы за независимость, потому что поляки воевали на стороне Германии, создав соответствующие два легиона с Пилсудским, а в нашей части Российской Империи николаевской и при Временном правительстве был создан также польский корпус, который все это время провоевал против Германии и Австрии. Поляки сражались и за Берлин, и за Петроград – в любом случае они не проигрывали и обретали независимость".