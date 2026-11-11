Минюст предлагает поднять пороги для дел о хищениях

Минюст хочет увеличить порог крупного размера хищения с 250 тыс. до 1,5 млн рублей, особо крупного - с 1 млн до 6 млн рублей. В ведомстве считают, что действующие критерии, не менявшиеся с 2003 года, устарели из‑за инфляции (она по ряду составов превысила 400%) и приводят к уголовному преследованию за малозначительные поступки, пишет РБК.

В подтверждение приводят примеры: мужчину осудили за вырубку деревьев с ущербом в 6 тыс. рублей, женщину - за неоплаченные покупки на 3642 рубля. Оба дела прекратил только Верховный суд.

Минюст также поддержал предложение МВД поднять порог мелкого хищения с 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, а значительного ущерба гражданину - до 10 тыс. рублей. Опыт 2024 года (повышение порога для мошенничества в предпринимательской деятельности) показал, что корректировка норм не ведет к росту преступности: 28% дел перешли в разряд административных.

Адвокаты предлагают пойти дальше и поднять порог особо крупного размера до 10 млн рублей: доходы населения за 20 лет выросли примерно в 20 раз, а критерии в законе не менялись.

Генпрокуратура не видит оснований менять пороги по взяткам. По данным ведомства, средний размер взятки в 2024–2026 годах - около 1 млн рублей (в 2017‑м было 2 млн), а число коррупционных преступлений растет: в 2025 году их зафиксировали свыше 43 тыс., за девять месяцев 2026‑го показатель вырос еще на 2,5%. В прокуратуре считают, что при пересмотре порогов нужно учитывать различия в экономике регионов.

Сообщалось, что за неделю телефонные и интернет‑мошенники обманули 44 жителя Тюменской области и похитили больше 44 млн рублей; самый крупный ущерб - 9,3 млн рублей.