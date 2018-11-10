В Госдуме предложили ввести новые ограничения на продажу алкоголя

В Госдуму внесен проект закона об ограничении розничной продажи алкоголя в кафе и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах, передает корреспондент Накануне.RU.

Авторы - депутаты Краснодарского края - предлагают с 23 до 11 часов запретить розничную продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, а также во встроенных, в пристроенных помещениях.

"Изменения в полной мере соответствуют целям государственной политики по укреплению правопорядка, защите конституционных прав и интересов граждан, по снижению уровня потребления алкоголя в России и уменьшению ущерба от инцидентов, связанных с алкогольным опьянением граждан", - говорится в пояснительной записке.