11 Ноября 2018
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Общество Центральный ФО

В Госдуме предложили ввести новые ограничения на продажу алкоголя

В Госдуму внесен проект закона об ограничении розничной продажи алкоголя в кафе и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах, передает корреспондент Накануне.RU.

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Авторы - депутаты Краснодарского края - предлагают с 23 до 11 часов запретить розничную продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, а также во встроенных, в пристроенных помещениях.

"Изменения в полной мере соответствуют целям государственной политики по укреплению правопорядка, защите конституционных прав и интересов граждан, по снижению уровня потребления алкоголя в России и уменьшению ущерба от инцидентов, связанных с алкогольным опьянением граждан", - говорится в пояснительной записке.

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В Госдуме предложили ввести новые ограничения на продажу алкоголя

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