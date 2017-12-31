СПГ дальнего плавания. Ямальское топливо объявилось в Великобритании, но уже отправляется в Азию

Прибывший на танкере "Кристоф де Маржери" в Великобританию ямальский сжиженный газ может быть отправлен в Азию.

Как сообщает The Guardian, работу трубопровода, снабжающего Англию российским газом, удалось восстановить.

Как отмечает издание, за российский газ в странах Азии предложат более высокую цену. Ранее компания National Grid подтвердила доставку СПГ из России. При этом газ так и не поступил в газотранспортную систему.

Напомним, что запуск первой очереди завода "Ямал СПГ" НОВАТЭКа состоялся в декабре. Однако после церемонии погрузки первого танкера со сжиженным газом возникли вопросы, куда же все-таки "Кристоф де Маржери" увез топливо. Вопреки ожиданиям, первая партия СПГ отправилась не в направлении азиатского рынка, а в Европу, европейские СМИ написали о том, что танкер "причалил" в Великобритании, то есть, в непосредственной близости от трубы "Газпрома". СПГ из России не должен конкурировать с российским же трубопроводным газом, говорил президент России Владимир Путин. Первую поставку СПГ в Европу объяснили аварией в Баумгартнере.