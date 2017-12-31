Путина просят остановить принятие закона о биометрической регистрации населения

Общественники направили президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором попросили остановить принятие антиконституционного закона. Приводим текст полностью.

"Уважаемый Владимир Владимирович!

20 декабря Государственной думой был принят, а 26 декабря Советом Федерации был одобрен законопроект ФЗ №157752-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о создании механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации).

Принятие закона кардинальным образом повлияет на жизнь граждан, суверенитет личности и безопасность государства.

Под предлогом "поддержания стабильности банковской системы", безо всякого обсуждения с обществом, в стране будет создана единая база биометрических данных населения России, владеть которой и определять порядок получения, раскрытия и продажи данных будет Банк России (Центробанк). Он же будет ранжировать прочие банки и ежемесячно определять для них право доступа к биометрической базе.

Закон создает монопольное право и передает властные государственные полномочия банковской структуре, а также предписывает органам государственной власти в дальнейшем согласовывать с нею свои действия.

Наполнять базы данных, предоставлять сведения из них силовым структурам, а также продавать биометрические данные граждан государству и коммерческим структурам будет оператор единой биометрической системы – очевидно, Ростелеком, который неоднократно анонсировал создание Национальной биометрической платформы и весьма узнаваем в конкретных требованиях, прописанных в законопроекте.

При этом гражданин должен будет сам обеспечить безопасность своих биометрических данных, передаваемых в единую базу, обратившись для этого на указанный банком ресурс в Интернете. Его данные будут заверяться простой электронной подписью в отличие от усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченного представителя оператора.

Чтобы снять правовые препятствия, гражданину предписывается заполнить бланк добровольного согласия на обработку биометрических данных. Возможности отказа или механизмов отзыва согласия законом для него не предусмотрено.

В законе также прописан сбор информации о гражданине в единую базу биометрических данных из государственных, в том числе, силовых структур. Это лишит гражданина возможности выбора и поставит его перед фактом обязательности повсеместного предоставления своих уникальных данных под угрозой лишения доступа к госуслугам, образованию, здравоохранению, социальной помощи.

Биометрические данные являются уникальной информацией о человеке, открывающей доступ к нему и к его жизни. Законом не предусмотрена конкретная ответственность банков и оператора за нанесение ему ущерба, в том числе, т.н. "кражи личности", в результате использования персональных и биометрических данных.

При этом закон прямо указывает, что биометрическая информация представителей банковского капитала, крупного бизнеса и высшего руководства вноситься в базы данных не будет, что можно расценивать, как ярко выраженную дискриминацию по социальному признаку.

Сбор у законопослушных граждан в принудительном порядке данных, которые собирают у преступников (отпечатки пальцев, слепок голоса, цифровой профиль клиента и др.), предусмотренная законом передача информации о человеке в силовые структуры, лишает гражданина приватности, унижает его, ущемляет права личности и нарушает Конституцию РФ.

На наших глазах создается механизм нового, неконституционного института власти – власти частных структур – Банка России (Центробанка) и аффилированных с ним банков, которые получат доступ к уникальной информации о человеке и право капитализировать ее.

В результате будет легитимно создан новый товар – цифровая копия человека, о чем уже открыто говорят люди, продвигающие новый цифровой проект, появится новый рынок – торговли цифровыми копиями. Капитализация данных о человеке приводит к капитализации самого человека, и специалисты уже называют это явление "цифровым феодализмом".

Предусмотренная законом легальная продажа биометрических данных различным структурам создаст ситуацию беспрецедентного риска не только для гражданина, но и для государства в целом.

Закон, наделяющий одну структуру неограниченной властью и монопольным правом на новый рынок, а другую вписывающий в рамки создаваемого субъекта коммерческих отношений, несет в себе признаки коррупциогенности.

Решение о введении биометрической регистрации населения всей страны с обществом не обсуждалось, а безальтернативность вводимого механизма игнорирует интересы граждан, несет угрозу их личной безопасности, игнорирует Конституцию РФ (ст. 6, 10, 17, 21, 23, 24, 55).

Развитие современных информационных технологий позволяет успешно фальсифицировать любые личные данные, в том числе, биометрическую информацию, что остро ставит вопрос, к примеру, об уязвимости работников, имеющих доступ к закрытым объектам стратегического значения, и актуализирует вопрос безопасности самих объектов и страны в целом.

Также по-прежнему не решен вопрос с заменой иностранного программного обеспечения отечественным, а имеющиеся разработки российских специалистов наталкиваются на ожесточенное сопротивление и не находят применения в своей стране. Это наносит удар по обороноспособности страны и позволяет говорить об угрозе национальной безопасности.

Создание единой базы данных нарушает п.3 ст.5 закона №152-ФЗ "О персональных данных". По причине прямой угрозы суверенитету и безопасности страны создание единых баз данных ни в одной стране мира не осуществляется, а в Германии и вовсе запрещено отдельным законом.

Мировая практика применяет принудительный сбор биометрических данных только в отношении лиц, совершивших преступления или подозреваемых в них. С принятием законопроекта ФЗ № 157752-7, в России под предлогом "борьбы с терроризмом и коррупцией" начнется беспрецедентное нарушение прав человека.

Уважаемый Владимир Владимирович! Просим Вас воспользоваться правом "вето" и остановить принятие антиконституционного и коррупциогенного закона о всеобщей биометрической регистрации России, который нарушает права личности, создает угрозу социальной нестабильности, подрыва государственной безопасности и утраты национального суверенитета".

Обращение подписали (в алфавитном порядке):