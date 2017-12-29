США будут поставлять ракеты двум соседям России

Военно-воздушные силы США подписали контракт с компанией Raytheon Missile Co. на производство ракет AMRAAM, которые будут поставляться в 10 стран, в том числе в соседние с Россией Японию и Польшу, сообщается на сайте Пентагона.

Согласно информации Министерства обороны США, AMRAAM также будут поставляться в Южную Корею, Марокко, Индонезию, Румынию, Испанию, Турцию, Бахрейн, Катар.

Ракеты класса "воздух-воздух" будут производиться в штате Аризона, ожидается, что их создание завершится в январе 2020 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен объявить об одобрении поставок противотанковых ракетных установок Украине.