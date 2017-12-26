МИД России: Поставляя Украине оружие, США и Канада открывают "ящик Пандоры"

Поставки американского и канадского оружия Украине разожгут конфликт в Донбассе, будут способствовать втягиванию в него представителей других государств. Об этом заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"У нас вызвала крайнее разочарование недавняя информация о выдаче властями США лицензии одному из своих производителей оружия на поставку Киеву крупнокалиберных снайперских винтовок", - заявил высокопоставленный российский дипломат.

По словам Карасина, "таким способом вашингтонские "ястребы" пытаются, как они считают, поднять для России "цену конфликта в Донбассе".

"Это весьма ущербная и опасная логика. Она ведет к войне, а не к миру", - отметил заместитель министра иностранных дел России.

"Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают "ящик Пандоры" и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его", - сказал Карасин. При этом мало кто задумывается о последствиях такого шага, подчеркнул дипломат.

"На Украине сейчас "трудятся" несколько сотен американских, канадских и других натовских военных инструкторов, которых теперь многие украинцы будут воспринимать иначе – в качестве полноценных участников необъявленной гражданской войны на юго-востоке", - заявил Карасин.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin.

Кроме того, Канада включила Украину в список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие.