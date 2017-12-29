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29.12.2017 08:22 Мск (10:22 Екб)
политика | В России | За рубежом
В Госдепе США хотят "конструктивно взаимодействовать" с Россией по ситуации с "открытым небом"
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&quot;летающий радар&quot; (2017) | Фото:

В Госдепе США призывают Россию "конструктивно взаимодействовать" в разрешении ситуации вокруг договора по открытому небу. При этом, как передает РИА Новости, в ведомстве обвиняют РФ в нарушении договора: "Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами в разрешении наших обеспокоенностей. Ответные меры США обратимы, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств по договору об открытом небе".

Представитель Госдепа назвал введенные ранее Вашингтоном меры по отношению к российской стороне отменой "некоторых гибких возможностей в духе доброй воли". В то же время он не стал комментировать ограничения по договору со стороны России, о которых ранее заявили в Москве.

Напомним, 27 декабря стало известно, что Россия сократит с 1 января 2018 года число аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать согласно договору об открытом небе. Это ответные, "зеркальные" действия в ответ на американский запрет. В частности, речь идет о намерении Вашингтона закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в августе в американских СМИ бурно обсуждался полет российского военного самолета над Капитолием, Пентагоном и другими президентскими резиденциями. Позже стало известно, что полет был согласован с США в рамках договора по открытому небу.

Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облёты территорий друг друга.

На 2017 год участниками Договора являются 34 государства. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.

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29.12.2017 08:22 Мск | Вашингтон | информационная служба Накануне.RU
10:22 Екб


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В Госдепе США хотят "конструктивно взаимодействовать" с Россией по ситуации с "открытым небом"
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