В Киргизии задержали мужчину, который ехал устраивать теракты в России

В Киргизии задержали террориста, который собирался устроить в России теракты в новогодние праздники. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Киргизии.

"Органами ГКНБ в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий получены данные об особой диверсионно-террористической группе одной из международных террористических организаций в Сирии, члены которой направлялись в страны СНГ с целью совершения серии террористических акций в период новогодних праздников", — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что задержанный — гражданин одной из стран СНГ. Он собирался попасть из Сирии в Россию через Турцию. Боевик уже признался в причастности к террористической деятельности, участии в боевых действиях на стороне экстремистов в Сирии и прохождении минно-взрывной подготовки в лагерях террористов.

Напомним, ранее в Кремле назвали терактом взрыв в магазине "Перекресток", который произошел в Петербурге 27 декабря. По данным Национального антитеррористического комитета, в камере хранения взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью в 200 г в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено поражающими элементами. В результате взрыва пострадали более 10 человек.