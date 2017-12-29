"Сговора не было": Трампа снова спросили про Россию

Дональд Трамп считает, что специальное расследование департамента юстиции США в отношении его "связей с Россией" будет справедливым и объективным. Об этом он заявил в интервью New York Times.

Напомним, расследование "вмешательства России в президентские выборы в США" продолжается уже почти год – чуть меньше собственно президентствования Трампа.

Глава государства в интервью лишь отмахнулся от рассуждений о том, что расследование ведется предвзято и необъективно (об этом, кстати, заявляли сторонники Трампа). "Сговора не было. Я думаю, что расследование будет справедливым", - заявил президент.

Неизвестно, сколько еще продлится расследование. Ранее сообщалось, что оно, возможно, завершится в конце 2017 года, но, как видно, этого не произошло. По мнению Трампа, такое затяжное расследование вредит США и "делает страну хуже в глазах других".