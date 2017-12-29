Трамп уличил Пекин в поддержке импорта нефти в КНДР

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Пекин разрешает переброску нефти в КНДР.

«Пойманы с поличным — крайне разочарован тем, что Китай позволяет переброску нефти в Северную Корею", — написал глава Белого дома в Twitter.

При этом он подчеркнул невозможность "мирного разрешения конфликта с КНДР, если это будет продолжаться".

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2017 г.

В свою очередь, китайская сторона, как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, опровергает информацию о перекачке нефти Пхеньяну.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ситуация на Корейском полуострове обострилась в конце ноября, после очередного запуска межконтинентальной баллистической ракеты в Северной Корее.

22 декабря Совбез ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие санкции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

Напомним также, что на этой неделе Вашингтон расширил санкции против Пхеньяна. Соответствующий список пополнили заместитель руководителя отдела военной промышленности КНДР Ким Чен Сик и первый замруководителя отдела Центрального комитета правящей в стране Трудовой партии Кореи Ли Пхён Чхоль.