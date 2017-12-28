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"Нет понимания со стороны руководителей ГАИ Свердловской области", - Якоб о "выделенке" в центре Екатеринбурга
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Александр Якоб (2016) | Фото: Департамент информационной политики губернатора

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб прокомментировал конфликт городских властей и свердловской Госавтоинспекции по вопросу организации "выделенки" в центре города. Сити-менеджер посетовал на отсутствие понимания с руководителями областной ГИБДД и заявил, что работы по организации выделенных полос для общественного транспорта будет продолжена. Речь об этом шла на итоговой пресс-конференции сити-менеджера, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нет понимания руководителей ГАИ Свердловской области. С моей точки зрения, иначе [как с помощью организации выделенной полосы для движения общественного транспорта] не решить вопрос перевозки пассажиров в Екатеринбурге. Только пассажирский транспорт может перевозить миллионы пассажиров. Личный транспорт с этим не справится. Метрополитен - это очень дорого. Даже метрополитен предполагает пересадки. Невозможно сетью метро покрыть такую же сеть как автобусом. Наземный общественный транспорт должен быть выделен. Это нормальный путь решения этой проблемы, который пройден во многих городах мира", - заявил Якоб.

Напомним, периодически свердловская Госавтоинспекция и администрация Екатеринбурга вступают в противостояние. Последний раз отношения обострились из-за организации выделенной полосы для общественного транспорта на улице Малышева. ГИБДД через суд добилась признания "выделенки" на Малышева, организованной мэрией, незаконной. В администрации города выделенную полосу убрали, но вместо этого повесили знаки "кирпич" над одной из полос на улице Малышева, таким образом, исключив движение автомобилей по ней. При этом, на перекрестке с улице Гагарина мэрия оставила светофор для общественного транспорта наряду с обычным светофором. В результате дорожное движение на данном участке значительно усложнилось, а количество ДТП выросло. "Разбор полетов" происходил в публичной плоскости.

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28.12.2017 11:01 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:01 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.11.2017 16:03 Мск
ГИБДД потребовала от администрации Екатеринбурга разобраться с движением транспорта на перекрестке Малышева - Гагарина

Ранее 30.08.2017 09:40 Мск
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Ранее 28.08.2017 08:06 Мск
Свердловская Госавтоинспекция: "Выделенка" на улицах Малышева и Розы Люксембург в центре Екатеринбурга вне закона








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"Нет понимания со стороны руководителей ГАИ Свердловской области", - Якоб о "выделенке" в центре Екатеринбурга
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