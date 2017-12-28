"Нет понимания со стороны руководителей ГАИ Свердловской области", - Якоб о "выделенке" в центре Екатеринбурга

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб прокомментировал конфликт городских властей и свердловской Госавтоинспекции по вопросу организации "выделенки" в центре города. Сити-менеджер посетовал на отсутствие понимания с руководителями областной ГИБДД и заявил, что работы по организации выделенных полос для общественного транспорта будет продолжена. Речь об этом шла на итоговой пресс-конференции сити-менеджера, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нет понимания руководителей ГАИ Свердловской области. С моей точки зрения, иначе [как с помощью организации выделенной полосы для движения общественного транспорта] не решить вопрос перевозки пассажиров в Екатеринбурге. Только пассажирский транспорт может перевозить миллионы пассажиров. Личный транспорт с этим не справится. Метрополитен - это очень дорого. Даже метрополитен предполагает пересадки. Невозможно сетью метро покрыть такую же сеть как автобусом. Наземный общественный транспорт должен быть выделен. Это нормальный путь решения этой проблемы, который пройден во многих городах мира", - заявил Якоб.

Напомним, периодически свердловская Госавтоинспекция и администрация Екатеринбурга вступают в противостояние. Последний раз отношения обострились из-за организации выделенной полосы для общественного транспорта на улице Малышева. ГИБДД через суд добилась признания "выделенки" на Малышева, организованной мэрией, незаконной. В администрации города выделенную полосу убрали, но вместо этого повесили знаки "кирпич" над одной из полос на улице Малышева, таким образом, исключив движение автомобилей по ней. При этом, на перекрестке с улице Гагарина мэрия оставила светофор для общественного транспорта наряду с обычным светофором. В результате дорожное движение на данном участке значительно усложнилось, а количество ДТП выросло. "Разбор полетов" происходил в публичной плоскости.