Российская ПВО отразила ракетный удар по российской авиабазе Хмеймим

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" отразил две ракетные атаки по российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

По информации Al Masdar, ракеты были выпущены боевиками, которые располагались в населенном пункте Бдама в провинции Идлиб. Отмечается, что еще одна ракета не долетела до цели и взорвалась в районе города Джабла.

После атаки российские вертолеты начали патрулирование района, из которого были запущены ракеты.

Накануне сообщалось, что террористы сбили сирийский военный самолет в окрестностях города Хама.

Напомним, Владимир Путин 11 декабря приказал вывести части российской группировки в Сирии. Но, несмотря на то что в начале декабря Генштаб РФ объявил о разгроме на территории Сирии "Исламского государства"*(террористическая организация, запрещена в РФ), в стране продолжают действовать другие радикальные группировки.