Боевики сбили самолет сирийской армии в провинции Хама‍

Террористы сбили сирийский военный самолет в окрестностях города Хама, пилот погиб, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.

Уточняется, что это произошло в районе населенного пункта аль-Хамдания, где ведут наступление правительственные войска. Самолет сбили при помощи советского переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-3". Пилот успел катапультироваться и воспользоваться парашютом, но был расстрелян в воздухе.

Российские представители в комиссии по перемирию накануне зафиксировали в Сирии 10 нарушений режима прекращения огня, передает РИА Новости. Большинство случаев произошло в районах, подконтрольных боевикам группировки "Джебхат ан-Нусра"* (террористическая организация, запрещенная в России).

Напомним, Владимир Путин 11 декабря приказал вывести части российской группировки в Сирии. Но, несмотря на то что в начале декабря Генштаб РФ объявил о разгроме на территории Сирии "Исламского государства"*(террористическая организация, запрещена в РФ), в стране продолжают действовать другие радикальные группировки.