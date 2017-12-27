Генштаб ВС РФ: Террористы в Сирии массово применяют "джихад-мобили"

Террористы в Сирии массово применяют начинённые взрывчаткой "джихад-мобили", заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, это вынудило внести корректировку в действия российских и сирийских правительственных войск.

"Коррективы вносятся постоянно, — цитирует Герасимова "РИА Новости". — Потому что меняются подходы, формы, способы действий. Сначала в малых количествах, потом более масштабным стало применение джихад-мобилей со стороны террористов".

Генерал отметил, что применение джихад-мобилей стало "чуть ли не массовым" во время боёв за Дейр-эз-Зор и другие населённые пункты в долине реки Евфрат. По его словам, в начале операции применялись по две-три единицы, а потом — по семь-восемь.

"Летом 2016 года в районе Алеппо именно таким способом трём джихад-мобилям удалось выйти из города, — рассказал Герасимов. — Взорвали два блокпоста сирийских правительственных войск. Образовалась брешь шириной 500-700 метров. Действия боевиков были заранее спланированы, они ударили по обе стороны этого коридора и прорвали окружение. Потом пришлось где-то три месяца восстанавливать утраченные позиции, причём с тяжелыми боями".

Ранее начальник Генштаба ВС РФ сообщил, что на американской военной базе Эт-Танф в Сирии располагаются отряды боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ; запрещена в РФ), которые там же проходят подготовку.